В Волжском три 14-летних мальчишки угнали «ГАЗель»
Вечером 10 декабря в полицию Волжского пришел расстроенный 67-летний мужчина. Он рассказал, что у него буквально из-под носа угнали грузовую «ГАЗель». Владелец припарковал машину как обычно возле дома, а через пару часов ее не стало.
- Ориентировку по угнанному автомобилю разослали тут же всем нарядам ГИБДД, несущии службу в городе. Один из патрулей и обнаружил разыскиваемую «ГАЗель» на улице Александрова. Водителю приказали остановиться, но вместо этого угонщик нажал на педаль газа и попытался скрыться, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Погоня была недолгой. Грузовик гаишники догнали, а когда открыли дверь в салон, обомлели. За рулем «ГАЗели» сидел 14-летний подросток. Рядом два его друга-одногодки.
В региональном Главке говорят, что эта «троица» уже не в первый раз попадает в поле зрения полиции. На их счету уже имеются угоны и кража аккумуляторов. Вот и на этот раз пацаны заявили, что просто захотели покататься по городу.
- Материалы дела направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Мальчишки «заигрались» и забыли, что по российскому законодательству уголовная ответственность за угон наступает с 14-летнего возраста, - добавляют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU