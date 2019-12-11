В Волжском три 14-летних мальчишки угнали «ГАЗель»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-11T14:49:48+03:00

Эта "троица" уже не в первый раз попадается на угонах машин, теперь им грозит уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Вечером 10 декабря в полицию Волжского пришел расстроенный 67-летний мужчина. Он рассказал, что у него буквально из-под носа угнали грузовую «ГАЗель». Владелец припарковал машину как обычно возле дома, а через пару часов ее не стало.

- Ориентировку по угнанному автомобилю разослали тут же всем нарядам ГИБДД, несущии службу в городе. Один из патрулей и обнаружил разыскиваемую «ГАЗель» на улице Александрова. Водителю приказали остановиться, но вместо этого угонщик нажал на педаль газа и попытался скрыться, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Погоня была недолгой. Грузовик гаишники догнали, а когда открыли дверь в салон, обомлели. За рулем «ГАЗели» сидел 14-летний подросток. Рядом два его друга-одногодки.

В региональном Главке говорят, что эта «троица» уже не в первый раз попадает в поле зрения полиции. На их счету уже имеются угоны и кража аккумуляторов. Вот и на этот раз пацаны заявили, что просто захотели покататься по городу.

- Материалы дела направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Мальчишки «заигрались» и забыли, что по российскому законодательству уголовная ответственность за угон наступает с 14-летнего возраста, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU