2019-12-11T13:58:39+03:00
Общество

В Астраханской области ГИБДД устроило массовые проверки фурам

На дорогах ищут дальнобойщиков нарушителей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фуры останавливали на постах ДПС. Фото: УМВД России по Астраханской областиФуры останавливали на постах ДПС. Фото: УМВД России по Астраханской области
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Если столкнулись две легковушки, шанс выжить у находящихся в машинах есть. Если автомобиль врезался в грузовик, почти всегда есть жертвы. Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении МВД России по Астраханской области, с начала 2019 года на дорогах региона произошло 42 серьезных ДТП с участием грузового транспорта, в результате которых погибли 52 человека. Поэтому сотрудники ГИБДД вышли на дороги и в целях профилактики устроили охоту за нарушителями - дальнобойщиками.

За месяц рейдов инспекторы ДПС составили более трехсот протоколов на нарушителей. На дорогах обнаружили немало грузовиков с серьезными неисправностями, при наличии которых выезжать на трассу запрещается. А водители-дальнобойщики зачастую не соблюдают режим труда и отдыха, что ведет к потере контроля за дорогой. Нередко останавливали гаишники и фуры с перегрузом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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