2019-12-11T13:33:53+03:00
Общество

Под Волгоградом ребенка покусала соседская собака

Второкласснику предстоит курс уколов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ребенка покусала соседская собака.Ребенка покусала соседская собака.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несмотря на выделяемые миллионы рублей проблема с безнадзорными собаками в Волгограде не решается. Но не всегда бросаются на людей собаки бродячие. Укусить может и домашняя собака. Так накануне, 10 декабря, в городе Волжском Волгоградской области ребенок пострадал от зубов соседской собаки. Пес укусил восьмилетнего мальчика за ногу.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, принадлежащий соседям пес набросился и покусал второклассника вечером, когда тот гулял на улице возле дома на улице Горького. Ребенка на карете скорой медицинской помощи увезли в детскую городскую больницу Волжского.

После лечения мальчишке предстоит пройти курс уколов от бешенства, как и десяткам волгоградцев, которые пострадали от укусов бездомных собак возле Ворошиловского торгового центра в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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