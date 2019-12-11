Беспощадно, разнузданно: Гарик Сукачев устроил в Волгограде сеанс хорового пения

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-11T12:45:44+03:00

После концерта в Волгограде рок-музыкант взял паузу в гастрольном туре до 2020 года [фото, видео]

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Отметивший 1 декабря 60-летний юбилей Гарик Сукачев в рамках гастрольного тура «Go!» 10 декабря зажигал в Волгограде. Зрители собрались серьезные, многие не успели после работы сменить деловые костюмы. Но все же в зале было жарко. Подначивал к этому и сам рок-музыкант. «Чудесное золотое время для хорового пения, ребята, а также вождения разнообразных хороводов и ручейков. Мы призываем фан-сектор вести себя беспощадно, разнузданно», - пожелание Гарика Сукачева волгоградцы исполнили, хотя все и оставалось в рамках приличия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/749061" frameborder="0"></iframe> Гарик Сукачев и Сергей Галанин на концерте в Волгограде 10 декабря 2019.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На концерте в Волгограде зрители вместе с Гариком Сукачевым и Сергеем Галаниным хором пели «А что мне надо», «Моя бабушка курит трубку», «О чем поет гитара» и, конечно, «Дорожную», «За окошком месяц май» и песни из нового альбома.

Кстати, во время концерта Сергей Галанин рассказал, что это без прикрас легендарную песню, которую большинство знает под названием «Эй, ямщик, поворачивай к черту!» Игорь Сукачев написал в 1991 году именно в Волгограде. А в конце вечера было море оваций и ностальгии. «Очень душевно», - отметили зрители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/749060" frameborder="0"></iframe> Гарик Сукачев на концерте в Волгограде 10 декабря 2019.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После концерта в Волгограде рок-музыкант объявил перерыв в гастрольном туре.

- Спасибо за теплый прием. Был рад видеть каждого! – написал Сукачев в своем инстаграм. - Концертом в Волгограде мы ставим на паузу тур «GO!», продолжение в 2020 году!

ИСТОЧНИК KP.RU