Беспощадно, разнузданно: Гарик Сукачев устроил в Волгограде сеанс хорового пения
Отметивший 1 декабря 60-летний юбилей Гарик Сукачев в рамках гастрольного тура «Go!» 10 декабря зажигал в Волгограде. Зрители собрались серьезные, многие не успели после работы сменить деловые костюмы. Но все же в зале было жарко. Подначивал к этому и сам рок-музыкант. «Чудесное золотое время для хорового пения, ребята, а также вождения разнообразных хороводов и ручейков. Мы призываем фан-сектор вести себя беспощадно, разнузданно», - пожелание Гарика Сукачева волгоградцы исполнили, хотя все и оставалось в рамках приличия.
Гарик Сукачев и Сергей Галанин на концерте в Волгограде 10 декабря 2019.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На концерте в Волгограде зрители вместе с Гариком Сукачевым и Сергеем Галаниным хором пели «А что мне надо», «Моя бабушка курит трубку», «О чем поет гитара» и, конечно, «Дорожную», «За окошком месяц май» и песни из нового альбома.
Кстати, во время концерта Сергей Галанин рассказал, что это без прикрас легендарную песню, которую большинство знает под названием «Эй, ямщик, поворачивай к черту!» Игорь Сукачев написал в 1991 году именно в Волгограде. А в конце вечера было море оваций и ностальгии. «Очень душевно», - отметили зрители.
Гарик Сукачев на концерте в Волгограде 10 декабря 2019.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
После концерта в Волгограде рок-музыкант объявил перерыв в гастрольном туре.
- Спасибо за теплый прием. Был рад видеть каждого! – написал Сукачев в своем инстаграм. - Концертом в Волгограде мы ставим на паузу тур «GO!», продолжение в 2020 году!
ИСТОЧНИК KP.RU