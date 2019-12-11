«Пожар на сцене»: в центре Волгограда у ГДЮЦ работают спасатели

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-11T11:45:50+03:00

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К полудню 11 декабря колонны машин МЧС и экстренных служб стянулись к Детско-юношескому центру в Волгограде. По пожарной лестнице несколько спасателей поднялись на крышу здания – все это наблюдали очевидцы. Как оказалось, ничего страшного в учреждении не случилось.

- Это плановые пожарно-тактические учения. По замыслу на сцене случился условный пожар. К месту прибыли пожарно-спасательные подразделения, совместно с персоналом провели эвакуацию, спасение условно пострадавших и приступили к ликвидации самого пожара, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

В учениях приняли участие более пяти машин МЧС и экстренных служб, одна скорая, а также личный состав. В ходе проверили, как работает сигнализация, смогут ли детишки вовремя эвакуироваться.В ведомстве добавили, что в преддверии новогодних праздников МЧС отрабатывает свои действия на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU