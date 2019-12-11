2019-12-11T10:46:02+03:00
Общество

В Волгограде продолжают строить дорогу на Электролесовской

Магистраль соединится с улицей Кирова и станет дублером Второй продольной
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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Пока погодные условия позволяют, в Советском районе Волгограда готовят участок дороги на улице Электролесовской к предстоящему строительству, которое продолжится в 2020 году. Работы коснутся проезжей части от улицы Автомобилистов до проезда к ТРК «Акварель». Их площадь составит 25 тысяч квадратов. Когда все будет готово, новая дорога соединится с улицей Кирова и станет дублером Второй продольной в южной части города-героя.

- После проведения геодезической разметки и подготовки территории, бригады начали выемку грунта под укладку трубопроводов диаметром до 500 мм и установку ливнеприемных колодцев. Ливневая канализация будет принимать осадочные воды со всей проезжей части, парковочных карманов, тротуаров и прилегающих площадок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Далее дорожники перенесут коммуникации, а уже весной здесь появится основание. В ближайшие пару лет магистраль полностью благоустроят, создав всю необходимую инфраструктуру и освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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