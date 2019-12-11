В Волгограде сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-11T10:13:53+03:00

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Из-за невнимательности водителей и самих пешеходов в Волгограде всего за день случились две аварии с пострадавшими. Сразу две пенсионерки получили увечья в результате наезда транспортных средств. Первое ДТП произошло в Советском районе на улице Горячеводской напротив дома № 136. 61-летняя женщина переходила дорогу, а 29-летний водитель грузовика «Форд» не заметил ее и сбил.

Второе происшествие спровоцировала 79-летняя пенсионерка из Краснооктябрьского района. Она вышла на проезжую часть по проспекту Металлургов вне зоны пешеходного перехода. В этот момент по дороге мчался «ВАЗ», за рулем которого сидел 29-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеходов доставили в больницы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU