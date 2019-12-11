2019-12-11T10:13:53+03:00
Происшествия

В Волгограде сбили двух пешеходов

Обе женщины доставлены в больницы
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за невнимательности водителей и самих пешеходов в Волгограде всего за день случились две аварии с пострадавшими. Сразу две пенсионерки получили увечья в результате наезда транспортных средств. Первое ДТП произошло в Советском районе на улице Горячеводской напротив дома № 136. 61-летняя женщина переходила дорогу, а 29-летний водитель грузовика «Форд» не заметил ее и сбил.

Второе происшествие спровоцировала 79-летняя пенсионерка из Краснооктябрьского района. Она вышла на проезжую часть по проспекту Металлургов вне зоны пешеходного перехода. В этот момент по дороге мчался «ВАЗ», за рулем которого сидел 29-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеходов доставили в больницы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде задержали трех таджиков с крупной партией героина
В Волгоградской области перевернулся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами перевернулся под Волгоградом: пострадали пятеро
Фанаты из Волгограда нарисовали участников проекта «Симфоническое кино» в стиле Симпсонов
Популярная волгоградская клиника пластической хирургии может обанкротиться
В приложении от Альфа-Банка теперь доступна оплата турпутевок
Волгоградцы стали реже болеть гепатитом и кишечными инфекциями
В Волгограде коммунальщиков по суду обязали отремонтировать 270 балконов
Директор музея «Сталинградская битва»: Anacondaz использовала символ Родины-матери незаконно
В Волгограде из продажи изъяли 19 кило некачественной «кондитерки»
В Волгограде выбрали подрядчика, который построит детсад на улице Кирова
Волгоградцы стали чаще болеть гриппом и туберкулезом
Волгоградок приглашают бесплатно проверить грудь на онкологию
Вместо брюк трико с песком: волгоградцев обманывают на подарках к Новому году
В Волжском сотрудницу Почты осудили за кражу 1, 2 миллиона рублей
Игрок «Ротора» стал чемпионом виртуального футбола
Подпольные уколы красоты: в Волгограде судят поставщиков опасных инъекций
Волгоградцы нашли в подъезде окровавленную соседку
В Астрахани уголовное дело завели на заместителя министра строительства и ЖКХ
В Волгограде ростовчанку поймали с крупной партией наркотика
Волгоградцам пояснили, для кого и как изменится оплата за горячую воду