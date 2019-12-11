2019-12-11T09:56:42+03:00
Происшествия

В Волгограде задержали трех таджиков с крупной партией героина

У курьеров изъяли почти кило сильнодействующего наркотика
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Задержали мужчин с поличным, когда они делали "закладки".Задержали мужчин с поличным, когда они делали "закладки".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде поймали еще одних «наркокурьеров», которые решили устроить бизнес в нашем городе. И опять это приезжие. На этот раз попались трое граждан Таджикистана, самому старшему из которых 32 года, двум остальным - 22 и 23 года.

Расфасовкой таджики занимались на съемной квартире в Кировском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Расфасовкой таджики занимались на съемной квартире в Кировском районе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Мужчин задержали с поличным, когда они иискали место для очередных «закладок» с наркотиком, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Известно, что они арендовали квартиру в Кировском районе Волгограда, там и занимались расфасовкой «зелья». При обыске жилья правоохранители нашли сверток, в котором был почти килограмм наркотика. Как показала экспертиза, порошок - не что иное, как героин.

При обыске изъяли килограмм героина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

При обыске изъяли килограмм героина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На таджиков уже завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Грозит им за такое до 20 лет лишения свободы. Задержанных уже взяли под стражу, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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