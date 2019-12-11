2019-12-11T06:45:11+03:00
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся автобус с пассажирами

В аварии пострадали четыре человека
Екатерина МАЛИНИНА
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В аварии пострадали четыре пассажира.В аварии пострадали четыре пассажира.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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ДТП произошло около десяти часов вечера на дороге «Михайловка-Елань». Рейсовый автобус «Неоплан» ехал по утвержденному маршруту. Но водитель очень хотел поскорее добраться до автовокзала. Вместо того, чтобы снизить скорость на туманной дороге, мужчина продолжил движение в обычном режиме. На одном из участков волгоградец не справился с управлением, сначала съехал на обочину, а затем перевернулся в кювет.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 14-летняя девочка-подросток. У них ушибы и переломы. Всех доставили на «скорой» в больницу. Их состояние удовлетворительное. Водитель в ДТП не пострадал.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Всех автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Из-за сильного тумана видимость очень низкая. Дистанция между машинами кажется больше, чем на самом деле.

Кстати, утром часть автобусных рейсов задержали на пару часов из-за плохой видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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