В Волгоградской области перевернулся автобус с пассажирами
ДТП произошло около десяти часов вечера на дороге «Михайловка-Елань». Рейсовый автобус «Неоплан» ехал по утвержденному маршруту. Но водитель очень хотел поскорее добраться до автовокзала. Вместо того, чтобы снизить скорость на туманной дороге, мужчина продолжил движение в обычном режиме. На одном из участков волгоградец не справился с управлением, сначала съехал на обочину, а затем перевернулся в кювет.
В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе 14-летняя девочка-подросток. У них ушибы и переломы. Всех доставили на «скорой» в больницу. Их состояние удовлетворительное. Водитель в ДТП не пострадал.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
Всех автомобилистов просят быть внимательными на дорогах. Из-за сильного тумана видимость очень низкая. Дистанция между машинами кажется больше, чем на самом деле.
Кстати, утром часть автобусных рейсов задержали на пару часов из-за плохой видимости.
ИСТОЧНИК KP.RU