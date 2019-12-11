2019-12-11T00:14:28+03:00
Общество

Фанаты из Волгограда нарисовали участников проекта «Симфоническое кино» в стиле Симпсонов

А Юрий Каспарян оставил на память фанатам свой медиатор
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Поклонники в Волгограде подарили групповой портрет участникам проекта «Симфоническое КИНО». Фото: Алексей ПАВЛОВПоклонники в Волгограде подарили групповой портрет участникам проекта «Симфоническое КИНО». Фото: Алексей ПАВЛОВ
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Проект «Симфоническое КИНО» представил 10 декабря в Волгограде свою новую программу «Звезда по имени Солнце». Песни-легенды Виктора Цоя звучали в исполнении Юрия Каспаряна и Волгоградского академического симфонического оркестра, а слова напевали сами волгоградцы. Перед концертом участники проекта получили неожиданный подарок – их групповой портрет в стиле Симпсонов.

- Идею нарисовать участников проекта «Симфоническое КИНО» в стиле Симпсонов придумала поклонница из Саратова Наташа Волкова. А волгоградский фан-клуб перенес его на холст, - рассказали «КП-Волгоград» фанаты.

Подарили музыкантам и футболки с изображением мемориала на Мамаевом кургане с надписью «Сталинград». В ответ Юрий Каспарян отдал поклонникам свой медиатор. Кстати, всем участникам проекта подарков не хватило, так что фанаты пообещали в следующий приезд «Симфоническое КИНО» захватить побольше волгоградских сувениров.

С подарками устроили небольшую фотосессию. Фото: Алексей ПАВЛОВ

С подарками устроили небольшую фотосессию. Фото: Алексей ПАВЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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