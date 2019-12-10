Популярная волгоградская клиника пластической хирургии может обанкротиться
12 декабря в Арбитражном суде Волгоградской области рассмотрят дело в отношении известной клиники пластической хирургии «Ассоль». Дело в том, что после проверки сотрудниками ФНС выяснилось: у организации очень крупный долг перед бюджетом – 15 миллионов рублей. В связи с этим налоговики решили инициировать процедуру банкротства.
- В обоснование заявления Межрайонная ИФНС России № 2 по Волгоградской области указала, что у ООО «Клиника пластической хирургии «Ассоль» имеется задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет, основной долг – 9,8 миллионов рублей, а также задолженность по пени – 1,9 миллионов рублей, штраф – 3,8 миллионов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.
Судья оценит, насколько обосновано заявление со стороны налоговиков и после примет решение относительно дальнейшей судьбы клиники.
ИСТОЧНИК KP.RU