2019-12-10T19:42:09+03:00
Общество

Популярная волгоградская клиника пластической хирургии может обанкротиться

«Ассоль» задолжала в бюджет 15 миллионов рублей
Юлия Данильченко
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12 декабря в Арбитражном суде Волгоградской области рассмотрят дело в отношении известной клиники пластической хирургии «Ассоль». Дело в том, что после проверки сотрудниками ФНС выяснилось: у организации очень крупный долг перед бюджетом – 15 миллионов рублей. В связи с этим налоговики решили инициировать процедуру банкротства.

- В обоснование заявления Межрайонная ИФНС России № 2 по Волгоградской области указала, что у ООО «Клиника пластической хирургии «Ассоль» имеется задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет, основной долг – 9,8 миллионов рублей, а также задолженность по пени – 1,9 миллионов рублей, штраф – 3,8 миллионов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Судья оценит, насколько обосновано заявление со стороны налоговиков и после примет решение относительно дальнейшей судьбы клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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