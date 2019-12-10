В приложении от Альфа-Банка теперь доступна оплата турпутевок

СЕГОДНЯ 18:31 2019-12-10T18:31:59+03:00

Мобильная аппликация и интернет-банк Альфа-Банка теперь могут служить для оплаты туристических поездок

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Основой для этой функции стала платежная система QIWI. Сама процедура оплаты отнимает у клиентов не более минуты. Для этого нужно лишь указать название туроператора, номер заявки, персональные сведения и сумму. Платеж производится моментально и без комиссии.

Основным преимуществом этого метода оплаты является его безопасность. Вся процедура производится в замкнутой системе приложения, что помогает избежать утечки информации о клиенте. Перечень туроператоров, чьи услуги можно оплатить таким образом, сейчас включает в себя 12 наиболее популярных компаний, но база расширяется.