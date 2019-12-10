Волгоградцы стали реже болеть гепатитом и кишечными инфекциями

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-10T18:08:34+03:00

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Волгоградстат «проанализировал» здоровье жителей Волгоградской области. В 2019 году есть как позитивные изменения, так и негативные. Из первых – волгоградцы стали реже болеть острым гепатитом. Случаи заболеваемости снизились в полтора раза. Меньше стало больных с диагнозами острая кишечная инфекция (на 13,7%) и острая инфекция верхних дыхательных путей (на 4,1%).

Но при этом стало больше больных гриппом, коклюшем и туберкулезом. К сожалению, больше всех страдают детки, у которых не окреп иммунитет или которым родители не делают рекомендованные педиатрами прививки.

- Среди заболевших инфекционными болезнями в октябре 2019-го дети в возрасте 0-17 лет составляли: по ветряной оспе – 94,5%, педикулезу – 86,2%, острым кишечным инфекциям – 76,0%, острым инфекциям верхних дыхательных путей – 73,2%, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU