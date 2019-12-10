В Волгограде коммунальщиков по суду обязали отремонтировать 270 балконов
Тракторозаводской районный суд Волгограда защитил права горожан, которые долго ждали от коммунальщиков ремонта опасных балконов. Те частично разрушились, из них торчала арматура. Прокуратура провела проверку и подтвердила – балконы более 270 квартир нуждаются в срочной реконструкции. Это многоквартирные дома по улицам Дзержинского, Жолудева, Дегтярева, Шурухина.
Инициатором суда стала именно прокуратура, сделавшая заключение о неисполнении жилищного законодательства.
- Невыполнение возложенных на ответчика обязательств по надлежащему содержанию общего имущества могло привести к снижению допустимого уровня надежности здания и создать угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Суд, исследовав представленные доказательства, удовлетворил иск прокурора в полном объеме, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.
Решение не вступило в законную силу, УК может его обжаловать.
ИСТОЧНИК KP.RU