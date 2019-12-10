2019-12-10T17:43:21+03:00
Общество

В Волгограде коммунальщиков по суду обязали отремонтировать 270 балконов

Все дома находятся в Тракторзаводском районе города
Юлия Данильченко
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Тракторозаводской районный суд Волгограда защитил права горожан, которые долго ждали от коммунальщиков ремонта опасных балконов. Те частично разрушились, из них торчала арматура. Прокуратура провела проверку и подтвердила – балконы более 270 квартир нуждаются в срочной реконструкции. Это многоквартирные дома по улицам Дзержинского, Жолудева, Дегтярева, Шурухина.

Инициатором суда стала именно прокуратура, сделавшая заключение о неисполнении жилищного законодательства.

- Невыполнение возложенных на ответчика обязательств по надлежащему содержанию общего имущества могло привести к снижению допустимого уровня надежности здания и создать угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Суд, исследовав представленные доказательства, удовлетворил иск прокурора в полном объеме, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

Решение не вступило в законную силу, УК может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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