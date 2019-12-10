В Волгограде из продажи изъяли 19 кило некачественной «кондитерки»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-10T16:27:41+03:00

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Некоторые нерадивые продавцы считают, что кондитерские изделия не прихотливы в хранении и потому в волгоградских магазинах так много просроченного и некачественного товара. Специалисты регионального Роспотребнадзора за 9 месяцев текущего года исследовали 685 проб «кондитерки», четыре из них - не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям (торт «Сказка», «Бисквитный», пирожное «Заварное», «Корж молочный»).

В ходе проверок эксперты выявили множество нарушений: в продаже нашли изделия с истекшим сроком годности и не соответствующие требованиям безопасности по микробиологическим показателям; на складах и в цехах - антисанитария; продают товар без информации о его изготовителе…

И прочее, прочее.

- По фактам выявленных нарушений на юрлиц и ИП составлено 50 протоколов об административных правонарушениях в виде штрафов на сумму 255 500 рублей, -отчитываются в региональном Роспотребнадзоре. - Забраковано и изъято из оборота 13 партий кондитерских изделий, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, общим объемом 19 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU