Волгоградцы стали чаще болеть гриппом и туберкулезом

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-10T14:01:40+03:00

Зато за год снизился уровень заболеваемости по гепатиту и кишечным инфекциям

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Медицина не стоит на месте, и сегодня многие болезни из прошлого века исчезли совсем, но с некоторыми не могут справиться ни массовые прививки, ни профилактические беседы. Так, прошлой осенью в Волгоградской области чуть ли не поголовно стали прививать от гриппа. Чиновники и служащие ведомств отчитывались о том, сколько вакцин закупили, сколько вакцинировали… И вдруг Волгоградстат выдает данные, по которым оказывается число заболевших гриппом в регионе в этом году увеличилось.

«На территории области в январе-октябре 2019-го отмечен рост уровня заболеваемости в отношении гриппа, а еще коклюша и туберкулеза», - гласит пресс-релиз Волгоградстата.

Зато радует другое: в Волгоградской области жители стали меньше болеть острыми кишечными заболеваниями (на 13,7%) и острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на 4,1%). Кстати, эти «болячки» чаще регистрируют у детей в возрасте до 17 лет - 76% и 73,2% от общего числа заболевших соответственно.

Ну и главное, можно сказать, достижение: в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го снизился в регионе уровень заболеваемости острыми гепатитами.

ИСТОЧНИК KP.RU