Волгоградок приглашают бесплатно проверить грудь на онкологию

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-10T12:32:01+03:00

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«Марафон здоровья» продолжает свое шествие по Волгоградской области. Это цикл акций, семинаров и профилактических мероприятий, направленных на раннюю диагностику онкологических заболеваний. 14 декабря Волгоградский областной клинический онкологический диспансер проведет «День здоровья груди».

- Волгоградки смогут пройти диагностику молочных желез: высококвалифицированные специалисты осмотрят пациентов, сделают маммографию и УЗИ по показаниям, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

В волгоградском онкодиспансере принимать пациентов будут с 9.00 до 15.00.

«День здоровья груди» 14 декабря также пройдет в филиалах онкодиспансера: в Михайловском, Волжском, Камышинском и Урюпинском.

Все примут бесплатно, но по записи. Записаться на участие в акции и получить дополнительную информацию можно по телефону контактного центра ГБУЗ «ВОКОД» Волгограда - 8 (8442) 609-608.

Запись осуществляется с 12:00 до 20:00.

ВАЖНО!

Предварительная запись на прием:

- к специалистам Волжского филиала будет осуществляться по телефону: 8 (905) 397-36-77.

- к специалистам Камышинского филиала по телефону:8 (8445) 790479

- к специалистам Михайловского филиала по телефону: 8 (84463) 27690.

- к специалистам Урюпинского филиала по телефону: 8 (84442) 44150

ИСТОЧНИК KP.RU