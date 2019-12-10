Вместо брюк трико с песком: волгоградцев обманывают на подарках к Новому году

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-10T12:19:50+03:00

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До Нового года осталось 20 дней, а значит, самое время позаботиться о подарках пол елочку для родных и близких. Экономные волгоградцы все чаще предпочитают покупать вещи в интернет-магазинах - так дешевле. Но аферисты не дремлют и накануне праздников тоже решили заработать. И пошли в полицию Волгограда первые жертвы мошенников.

Сначала пришел 67-летний житель Алексеевского района. Он заказал в интернет-магазине часы и две пары мужских брюк, заранее заплатив за покупку 4 тысяч рублей. Получил посылку, вскрыл, а там… две пары дешевых трико и мешочек с песком. Такую же посылку с трико и песком вместо брюк получил и 46-летний житель Палласовского района. А 32-летний волгоградец вместо автосигнализации получил за 3,5 тысячи рублей комок бумаги и дешевые наручные часы. Еще один волгоградец вместо планшета за 5 тысяч рублей получил посылку с калькулятором.ю Но самую большую сумму потерял арт-директор волгоградского ночного клуба. Он заплатил 30 тысяч рублей за комплект зимних шин, которые продавали по объявлению на сайте. Теперь ни денег, ни колес.

- Волгоградцы, при покупке товара в интернете у частного лица, никогда не называйте последнему данные своих банковских карт. Если вы не хотите приобрести некачественный товар, четко соблюдайте правила безопасных покупок в интернете, - обращаются в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU