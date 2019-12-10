В Волжском сотрудницу Почты осудили за кражу 1, 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-10T12:01:43+03:00

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У сотрудников почты, особенно рядовых, зарплата небольшая, а по сравнению со средней в регионе даже маленькая. Видимо, поэтому оператор в отделениях Волжского почтамта решила устроить себе дополнительный заработок. 31-летняя женщина с помощью чужих паролей вносила в базу данных информацию о выплатах волжанам денег по поментальным лотереям. Правда, такие выплаты не делала. С января 2017 года по февраль 2018 года дама заработала один миллион 200 тысяч рублей.

Когда ее поймали на краже, она свою вину не признала. Уверяла, что ее оговорили коллеги из зависти. Но следователи сумели найти доказательства ее преступления. Их Волжский суд посчитал достаточными дл я вынесения приговора.

- Женщину осудили на 3 года лишения свободы условно. Также ей предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей. К тому же полностью возместить материальный ущерб, который она нанесла почте, а это еще 1,2 миллиона рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU