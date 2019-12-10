2019-12-10T11:54:54+03:00
Спорт

Игрок «Ротора» стал чемпионом виртуального футбола

Сергей Овдин взял «бронзу» на Чемпионате России по интерактивному футболу 2019
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградец - бронзовый чемпион России. Фото с сайта РФС.Волгоградец - бронзовый чемпион России. Фото с сайта РФС.
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«Ротор» - в списке победителей Чемпионата по футболу. Правда, пока в чемпионате РФС по интерактивному футболу 2019 (FIFA20). Волгоградец Сергей Овдин, который представлял на соревнованиях сине-голубых взял «бронзу»!

С каждым годом интерактивный футбол становится все популярнее. В этом году гранд-финал чемпионата, организованного Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России, проходит в Москве на Yota Arenе. Главный приз - 1 миллион рублей, к сожалению, волгоградцу получить не удалось, но третье место в России - отличный результат.

«Турнир проходил на 2-х консолях PS4 и Xbox. В нем могли принять участие все желающие. Я уверенно прошел отборочные этапы и вышел в 1/4 финала. Остальные матчи игрались уже в Москве. В первом матче все решилось в серии пенальти, где я оказался чуть удачливее. Затем поражение Андрею Timon Гурьеву (будущему чемпиону) и я отправился бороться за третье место против Романа Elinho Елисеева. Первый матч на своей консоли я выиграл 2-1, во 2-м матче на консоли соперника мы сыграли 1-1. И все, я бронзовый призер Чемпионата России по интерактивному футболу 2019. Конечно хотелось большего, но, в целом, я доволен», - делится впечатлениями Сергей Овдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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