Волгоградцы нашли в подъезде окровавленную соседку

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-10T11:24:18+03:00

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9 декабря жители одного из домов в Кировском районе запомнят надолго. Сначала они услышали крики: кто-то из соседей ссорился. А когда вышли на лестничную площадку, чтобы узнать, что случилось, нашли там окровавленную женщину – хозяйку одной из квартир. Очевидцы вызвали «скорую», которая отвезла пострадавшую в больницу. Врачи нашли на теле волгоградки три ножевых ранения: два в спину, а одно - в живот. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Медики позвонили в полицию. Следователи выяснили, что в этот день женщина поссорилась с мужем. Тот устроил очередное застолье. 54-летний сожитель схватился за нож. Он несколько раз ударил свою супругу. Та смогла выбежать за дверь в подъезд и позвать на помощь.

- В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по статье: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас решается вопрос: будет подозреваемый под подпиской о невыезде или сядет в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU