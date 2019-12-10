2019-12-10T11:04:04+03:00
Происшествия

В Астрахани уголовное дело завели на заместителя министра строительства и ЖКХ

Тамару Бровину обвиняют в превышении должностных полномочий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Минстроя Астраханской области.Фото с сайта Минстроя Астраханской области.
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Не везет Астраханской области на руководителей ЖКХ: на махинациях поймали очередного высокопоставленного чиновника. Точнее чиновницу - заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тамару Бровину. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по Астраханской области.

Вскрыли махинации, которые проворачивала замминистра, сотрудники астраханского управления ФСБ. Они и передали материалы следователям. Как следует из собранных материалов, именно Бровина, еще работая в управлении муниципального имущества администрации МО «Город Астрахань» выдала бизнесмену разрешение на строительство многоуровневой парковки. И всем бы ничего, вот только участок под эту стройку расположен в территориальной зоне санитарно-защитной зелени, где подобные объекты возводить запрещено.

В то время, а это было в 2015 году, Бровина была начальником управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани. Именно она подготовила проект решения, а потом их и поддержала, по изменению территориальной зоны по улице Генерала Герасименко (чтобы выдать разрешение на строительство). Хотя чиновница прекрасно знала, что никаких общественных слушаний по данному вопросу не проводилось, а значит, решение идет в разрез с законодательством. Более того, в основной чертеж парковки изменения по участку были внесены даже без рассмотрения на комитете.

- Далее по указанию Бровиной подчиненные внесли вклейки в резолютивную часть актов выбора указанных земельных участков, которыми зона была изменена на иную, позволяющую строительство многоуровневой парковки, тем самым, придав законность своим действиям, - добавляют следователи.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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