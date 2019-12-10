В Волгограде ростовчанку поймали с крупной партией наркотика

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-10T10:27:45+03:00

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В Волгограде поймали еще одного торговца наркотиками, точнее «торгашку». Причем женщина не местная, а приехала в наш город из Ростова-на-Дону. Приехала на «заработки», теперь отправится за решетку на долгие годы.

Как установили следователи УМВД России по Волгограду, 35-летняя ростовчанка получила от сообщника в интернете сообщение о местонахождении крупной партии наркотиков. Спрятаны они были в тайнике в Волгограде. В апреле она прибыла в город-герой, а 14 мая продала два свертка с наркотиком своему знакомому, после чего ее и задержали.

При обыске на ее съемной квартире правоохранители нашли еще 65 свертков с тяжелыми синтетическими наркотиками общей массой порядка 25 граммов.

- На ростовчанку завели уголовное дело. Ее обвиняют по двум статьям - «незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Свою вину она признала. Дело с обвинительным заключением передали в суд. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей. Уголовное дело в отношении сообщника ростовчанки выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU