Волгоградцам пояснили, для кого и как изменится оплата за горячую воду
С 1 января 2020 года у некоторых волгоградцев в квитанции за услуги ХКЖ тариф на оплату горячего водоснабжения будет состоять из двух строк: сумма за холодное водоснабжение и сумма за тепловую энергию для ее подогрева. Это связано с переходом на двухкомпонентный тариф тех домов, где для подогрева воды используются индивидуальные тепловые пункты. В Волгограде нововведения коснутся 10% жилого фонда.
Вчера, 9 декабря, специалисты «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» провели семинар для жителей многоквартирных домов, общественных жилищных инспекторов и представителей общественных организаций, где популярно и тщательно пояснили, кому и как теперь будут начислять за ГВС.
- Пользователям не стоит беспокоиться о появлении второй строчки в квитанции, общая сумма оплаты получится даже меньше, - акцентируют внимание потребителей в «Концессиях».
ИСТОЧНИК KP.RU