2019-12-10T10:07:58+03:00
Общество

Волгоградцам пояснили, для кого и как изменится оплата за горячую воду

С 1 января 2020 некоторые потребители перейдут на двухкомпонентный тариф ГВС
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По-новому будут платить те, где в домах для подогрева воды используются индивидуальные тепловые пункты.По-новому будут платить те, где в домах для подогрева воды используются индивидуальные тепловые пункты.
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С 1 января 2020 года у некоторых волгоградцев в квитанции за услуги ХКЖ тариф на оплату горячего водоснабжения будет состоять из двух строк: сумма за холодное водоснабжение и сумма за тепловую энергию для ее подогрева. Это связано с переходом на двухкомпонентный тариф тех домов, где для подогрева воды используются индивидуальные тепловые пункты. В Волгограде нововведения коснутся 10% жилого фонда.

Вчера, 9 декабря, специалисты «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» провели семинар для жителей многоквартирных домов, общественных жилищных инспекторов и представителей общественных организаций, где популярно и тщательно пояснили, кому и как теперь будут начислять за ГВС.

- Пользователям не стоит беспокоиться о появлении второй строчки в квитанции, общая сумма оплаты получится даже меньше, - акцентируют внимание потребителей в «Концессиях».

ИСТОЧНИК KP.RU

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