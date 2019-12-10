Осторожно, туман: волгоградцев просят не лихачить на дорогах

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-10T09:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже не первый день в Волгоградской области сильный туман. Для декабря вполне обычное явление. Но в этом году они густые и плотные. 10 декабря утром видимость на дорогах очень плохая. Ближе к 10 утра на некоторых участках общая скорость движения потока сократилась до 30-40 километров в час. Сейчас очень важно соблюдать правила дорожного движения.

ГИБДД по Волгоградской области просит водителей соблюдать скоростной режим, держать строго дистанцию, не идти на обгон, даже если кажется, что дорога свободна. При тумане расстояние до предметов кажется больше, чем в действительности. Так что такая погода не время для лихачей. Это опасно.

Также стоит обезопасить себя и пешеходам. В такое «молоко» нужно сто раз убедиться в безопасности, прежде чем, ступать на проезжую часть. Необходимо иметь в одежде светоотражающие элементы. Это может спасти жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU