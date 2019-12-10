2019-12-10T09:38:45+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели младенца у пьяной матери

Соседи часто видели женщину в состоянии алкогольного опьянения
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Жалоб в полицию и органы опеки на Олесю не было - обычная мать-одиночка с тремя детьми.Жалоб в полицию и органы опеки на Олесю не было - обычная мать-одиночка с тремя детьми.
Изменить размер текста:

Следователи СУСК по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности 11-месячному ребенку в Суровикино. Пока по факту. Но не исключено, что под следствием окажется его 25-летняя мать.

Как рассказала молодая женщина, она в субботу вечером пригласила к себе в гости двух знакомых мужчин. Вечеринка затянулась до утра. По словам многодетной мамы, все это время малыш был в доме. В шесть утра Олеся легла спать, а когда проснулась, ребенка не увидела. Она побежала на улицу и заметила окоченевшее тело младенца. Мальчик был в легкой домашней одежде.

Женщина вызвала «скорую», побежала к соседям за помощью. Они позвонили в полицию, приехала следственно-оперативная группа. Пока нет результатов судебно-медицинской экспертизы. Но скорее всего, мальчишка замерз. Вероятно, он проснулся, когда мать крепко спала. Выбрался из кроватки и через входную дверь выполз на улицу – малыш еще не умеет ходить. За несколько часов на минусовой температуре он замерз - вернуться в дом самостоятельно ребенок не смог.

Еще двух дочек 3 и 7 лет у Олеси забрали в больницу. По словам врачей, их состояние удовлетворительное.

Как говорят соседи, их мать не была запойной, хотя периодически ее видели пьяной. Но это вполне обычная картина для села. Тем более, молодая женщина воспитывала деток одна – не в детдом же их. Да и в школу старшая ходила исправно: чистая, ухоженная. Младших Олеся вовремя отводила в больницу на осмотр и прививки.

- Расследование продолжается, следователям предстоит изучить все обстоятельства преступления и условия жизни детей в семье, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградок приглашают бесплатно проверить грудь на онкологию
Вместо брюк трико с песком: волгоградцев обманывают на подарках к Новому году
В Волжском сотрудницу Почты осудили за кражу 1, 2 миллиона рублей
Игрок «Ротора» стал чемпионом виртуального футбола
Подпольные уколы красоты: в Волгограде судят поставщиков опасных инъекций
Волгоградцы нашли в подъезде окровавленную соседку
В Астрахани уголовное дело завели на заместителя министра строительства и ЖКХ
В Волгограде ростовчанку поймали с крупной партией наркотика
Волгоградцам пояснили, для кого и как изменится оплата за горячую воду
Осторожно, туман: волгоградцев просят не лихачить на дорогах
В Волгограде из-за нарушений закрыли кафе «Греческая кухня”
В Волгограде водитель без прав сел за руль, сбил ребенка и сбежал
В дома на севере Волгограда вернули тепло
В Волгограде загорелась маршрутка с пассажирами
В Волгограде суд отказался смягчить приговор чиновнику-взяточнику
В Волгограде выпустили больше 10 миллионов мальков ценной рыбы
В Советском районе поставят новую елку за 1,4 миллиона
На третьей продольной в Волгограде столкнулись три машины и фура: двое в больнице
В Волгоградской области дорогу между райцентрами перекрыли на зиму
На мемориале под Астраханью погас вечный огонь
Волгоградскую область будут охранять бронемашины «Тигры-М»
Под Волгоградом нашли тело пенсионера-рыбака
Спартановка в Волгограде до утра осталась без горячей воды и тепла
Возле Михайловки обновили два ГТС на прудах, защищающих от наводнения
В Волжском отправили в колонию наркодилеров, у которых изъяли зелья на 45 миллионов
Мы за ЗОЖ: Волгоградская область попала в ТОП-10 регионов, где не пьют и не курят
Уже 30 бизнесменов Волгограда решили поучаствовать в конкурсе новогодних фотозон
Волгоградцы стали все чаще болеть ОРВИ и гриппом