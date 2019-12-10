Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели младенца у пьяной матери

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-10T09:38:45+03:00

Жалоб в полицию и органы опеки на Олесю не было - обычная мать-одиночка с тремя детьми.

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Следователи СУСК по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности 11-месячному ребенку в Суровикино. Пока по факту. Но не исключено, что под следствием окажется его 25-летняя мать.

Как рассказала молодая женщина, она в субботу вечером пригласила к себе в гости двух знакомых мужчин. Вечеринка затянулась до утра. По словам многодетной мамы, все это время малыш был в доме. В шесть утра Олеся легла спать, а когда проснулась, ребенка не увидела. Она побежала на улицу и заметила окоченевшее тело младенца. Мальчик был в легкой домашней одежде.

Женщина вызвала «скорую», побежала к соседям за помощью. Они позвонили в полицию, приехала следственно-оперативная группа. Пока нет результатов судебно-медицинской экспертизы. Но скорее всего, мальчишка замерз. Вероятно, он проснулся, когда мать крепко спала. Выбрался из кроватки и через входную дверь выполз на улицу – малыш еще не умеет ходить. За несколько часов на минусовой температуре он замерз - вернуться в дом самостоятельно ребенок не смог.

Еще двух дочек 3 и 7 лет у Олеси забрали в больницу. По словам врачей, их состояние удовлетворительное.

Как говорят соседи, их мать не была запойной, хотя периодически ее видели пьяной. Но это вполне обычная картина для села. Тем более, молодая женщина воспитывала деток одна – не в детдом же их. Да и в школу старшая ходила исправно: чистая, ухоженная. Младших Олеся вовремя отводила в больницу на осмотр и прививки.

- Расследование продолжается, следователям предстоит изучить все обстоятельства преступления и условия жизни детей в семье, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU