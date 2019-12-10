2019-12-10T09:14:05+03:00
Общество

В Волгограде из-за нарушений закрыли кафе «Греческая кухня”

В заведении была общая с домом вентиляция
Екатерина МАЛИНИНА
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Многие кафе в Волгограде расположены в жилых домах. Чаще всего на них жалуются из-за громкой музыки и разговоров: посетители любят пошуметь. Но кафе «Греческая кухня», расположенное на улице Гагарина, 16, не устраивало жителей дома совсем не поэтому. Им не нравился запах, который шел в вентиляцию. Постоянно пахло едой. Не все жители оказались поклонниками греческой кухни. Роспотребнадзор по Волгоградской области выехал в заведение с проверкой. Оказалось, что в кафе общая вентиляционная система с квартирами, поэтому запахи и распространялись по всему стояку. Также не устроило ревизоров, что в помещениях один туалет для персонала и для клиентов. По СанПиНам должны быть отдельные кабинки.

Работу кафе остановили на два месяца. За это время владельцам заведения предстоит исправить все нарушения. Сделать новую вентиляцию и выделить место под клозет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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