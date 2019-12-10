2019-12-10T09:00:08+03:00
Происшествия

В Волгограде водитель без прав сел за руль, сбил ребенка и сбежал

А на севере города мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчину сбили две иномарки, он остался жив, но с травмами в больнице.Мужчину сбили две иномарки, он остался жив, но с травмами в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Бабушка вместе с пятилетней внучкой переходили улицу Восточно-Казахстанскую, шли по пешеходному переходу, когда их сбила машина. Автомобиль резко затормозил, но наезда избежать не успел: ребенок оказался под колесами. Бабушка в крик, а водитель, испугавшись, нажал педаль газа и скрылся.

Как установили позже полицейские, виновником ДТП стал 23-летний водитель «ВАЗ-211440». Молодого человека ранее лишили прав, но он сел за руль, еще и спровоцировал ДТП.

- После наезда девочку с травмой увезли в больницу. Водитель будет привлечен к ответственности, - отмечают в ГУ МВД по региону.

А в Краснооктябрьском районе неустановленный мужчина попал сразу под две машины. Случилось это примерно в 17.00 на малом проспекте Ленина. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, а 35-летняя волгоградка за рулем «Митсубиси Паджеро» не успела затормозить. Сбила так, что от удара мужчина отлетел на встречную полосу, где угодил под колеса «Рено Логан», который двигался во встречном направлении со стороны улицы Титова в сторону улицыТарифная.

- Пешеход с травмой госпитализирован. Его личность устанавливается, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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