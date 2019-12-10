В дома на севере Волгограда вернули тепло

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-10T08:52:57+03:00

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Уже который раз за последние дни жители более полусотни домов микрорайона Спартановка на севере Волгограда сидят без горячей воды и тепла. Сначала причиной остывших батарей стала коммунальная авария – дал течь трубопровод диаметром 377 мм, проходящий по улице Богомольца. Теплотрассу вскоре залатали, но потом власти решили полностью заменить 20 метров превратившейся в решето трубы. Около часа ночи 10 декабря работы завершили. Вскоре батареи нагреются во всех домах Спартановки. Пока же трубы наполняются горячей водой.

- В настоящее время «Концессии теплоснабжения» завершает процесс пуска теплоносителя до ввода во все жилые дома, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Чтобы батареи нагрелись в каждой квартире, теперь должны поработать УК и ТСЖ. Контролирует их работу администрация Тракторозаводского района.

ИСТОЧНИК KP.RU