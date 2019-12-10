В Волгограде загорелась маршрутка с пассажирами

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-10T08:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро 10 декабря жители Новой Спартановки в Волгограде запомнят надолго. Сегодня здесь прямо в дороге вспыхнула маршрутка с пассажирами. Случилось это около семи утра. Микроавтобус марки «Ситроен» ехал по маршруту №59. Утром, как водится, он был под завязку забит пассажирами - все едут на работу. Но до пункта назначения люди не добрались. Едва микроавтобус отъехал от остановки «Новая Спартановка», как пассажиры почувствовали запах дыма в салоне. Еще мгновение и маршрутка загорелась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/748744" frameborder="0"></iframe> В Волгограде загорелась маршрутка с людьми.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель, надо отдать должное, быстро остановился и открыл двери микроавтобуса. Только благодаря этому все остались живы и никто не пострадал.

- Сообщение о возгорании микроавтобуса поступило в 7.07. В 7.29 маршрутку потушили. Предположительная причина пожара - короткое замыкание, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU