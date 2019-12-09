2019-12-09T19:47:10+03:00
Происшествия

В Волгограде суд отказался смягчить приговор чиновнику-взяточнику

Служащий два года собирал «дань» с уличных торговцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградский областной суд отказался смягчить приговор бывшему сотруднику администрации Красноармейского района Александру Никулину, которого поймали на взяточничестве. Чиновник настаивал на оправдательном приговоре, но все же проведет в колонии строгого режима 8,5 лет. Кроме того, он заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.

Вердикт действительно суровый, но этот чиновник через двух посредников два года - с 2015 по 2017-й - собирал «дань» с уличных торговрцев, которых вообще-то по роду своей деятельности должен был штрафовать и наказывать. Размер «дани» варьировался от 2 до 160 тысяч рублей. Так что заработал он на этой «схеме» немало.

Помогали Никулину - Андрей Воробьев и Антон Голиков. Воробьеву дали 5,2 года колонии общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей, Голикову - 5,6 лет и 400 тысяч рублей штрафа.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу, -добавляют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде выпустили больше 10 миллионов мальков ценной рыбы
В Советском районе поставят новую елку за 1,4 миллиона
На третьей продольной в Волгограде столкнулись три машины и фура: двое в больнице
В Волгоградской области дорогу между райцентрами перекрыли на зиму
На мемориале под Астраханью погас вечный огонь
Волгоградскую область будут охранять бронемашины «Тигры-М»
Под Волгоградом нашли тело пенсионера-рыбака
Спартановка в Волгограде до утра осталась без горячей воды и тепла
Возле Михайловки обновили два ГТС на прудах, защищающих от наводнения
В Волжском отправили в колонию наркодилеров, у которых изъяли зелья на 45 миллионов
Мы за ЗОЖ: Волгоградская область попала в ТОП-10 регионов, где не пьют и не курят
Уже 30 бизнесменов Волгограда решили поучаствовать в конкурсе новогодних фотозон
Волгоградцы стали все чаще болеть ОРВИ и гриппом