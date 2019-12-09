В Волгограде суд отказался смягчить приговор чиновнику-взяточнику

9 Дек. 19:47 2019-12-09T19:47:10+03:00

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Волгоградский областной суд отказался смягчить приговор бывшему сотруднику администрации Красноармейского района Александру Никулину, которого поймали на взяточничестве. Чиновник настаивал на оправдательном приговоре, но все же проведет в колонии строгого режима 8,5 лет. Кроме того, он заплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.

Вердикт действительно суровый, но этот чиновник через двух посредников два года - с 2015 по 2017-й - собирал «дань» с уличных торговрцев, которых вообще-то по роду своей деятельности должен был штрафовать и наказывать. Размер «дани» варьировался от 2 до 160 тысяч рублей. Так что заработал он на этой «схеме» немало.

Помогали Никулину - Андрей Воробьев и Антон Голиков. Воробьеву дали 5,2 года колонии общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей, Голикову - 5,6 лет и 400 тысяч рублей штрафа.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу, -добавляют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU