В Волгограде выпустили больше 10 миллионов мальков ценной рыбы

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-09T19:06:18+03:00

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В то время, как Волга мельчает и все меньше дает рыбы, рабоводческие предприятия Волгоградской области могут похвастаться растущим производством. В этом году, например, они смогли вырастить и выпустить более 10,3 миллиона мальков ценных пород рыб. Для сравнения, в 2018-м году этот показатель составлял 7,6 миллиона штук.

Растут объемы благодаря финансированию из казны в рамках мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов. В 2019-м на эти цели волгоградские предприятия получили 42 миллионов рублей бюджетных средств.

- В Волгоградской области искусственным воспроизводством биоресурсов активно занимаются Волгоградский осетровый рыбоводный завод ФГБУ «Главрыбвод», Цимлянский рыборазводный завод, ФГУП «Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод» и другие предприятия. В их прудах и бассейнах выращиваются сазан, белый амур, толстолобик, вырезуб, стерлядь и осетр, - рассказывают в администрации региона.

А еще можно похвалиться тем, что наши специалисты научились использовать технологию искусственного оплодотворения мальков осетра русского и стерляди. После достижения мальками веса в два грамма они выпускаются в Волгу. А в ВолГАУ ученые разработали технологию изготовления полнорационных комбикормов из отечественного сырья для осетровых и форелевых видов рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU