2019-12-09T18:40:55+03:00
Общество

В Советском районе поставят новую елку за 1,4 миллиона

А для Ворошиловского района Волгограда покупают елочные украшения за 750 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В этом году елка на главной площади города скромно примостилась у здания почты.В этом году елка на главной площади города скромно примостилась у здания почты.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Старая городская елка уже стоит на площади Павших Борцов в центре Волгограда. Ее только начали украшать. Но в этом году не она будет центром новогодних праздников – приоритет отдали парковке. Поэтому елочка скромно притулилась у здания Главпочтампта. Еще одна елка – новая, будет в пойме Царицы. Появится новая елка к 2020 году и в Советском районе Волгограда. Новогодняя красавица и украшения для нее обойдутся бюджету около 1,4 миллиона рублей. Новые игрушки будут и на елочке в Ворошиловском - это еще 750 тысяч.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы госзакупок, искусственную сосну высотой 11 метров на стальном каркасе для Советского района покупают за 569 тысяч рублей. Еще 86 тысяч администрация района потратит на декоративное ограждение, которое также будет являться антивандальной защитой. Украсят новую елочку светодиодными огоньками за 172 тысячи рублей, а на макушке будет светиться метровая звезда. Также будут переливаться огоньками самовары, сапоги и матрешки. В целом елочные украшения обойдутся бюджету в 843 тысячи рублей.

Новые игрушки закупают и для елочки в Ворошиловском районе - около четырех сотен бантов, 286 шаров, звезду на макушку и гирлянды. Также в новогоднем комплекте идет светодиодный фонтан и светящаяся фигура Деда Мороза. Это удовольствие оценили почти в 750 тысяч. А появится вся эта красота на улицах города ближе к праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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