На третьей продольной в Волгограде столкнулись три машины и фура: двое в больнице
Если вы вечером, 9 декабря, собираетесь ехать по Третьей продольной магистрали Волгограда, будьте готовы застрять в пробке. Перед поселком Водстрой большая авария: столкнулись сразу четыре машины.
Водителя внедорожника доставали из покореженной машины спасатели.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Случилось это примерно в семь вечера в балке перед подъемом к Водстрою. В обстоятельствах массового ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Известно лишь то, что помяты четыре машины - «пятнашка», «Фольксваген», «Рено Дастер» и фура. Причем сильнее всех пострадали «Рено» и длинномер - они врезались на скорости буквально лоб в лоб. От внедорожника осталась лишь груда металла. Сильно пострадала и кабина грузовика.
Авария произошла в балке перед Водствроем.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Есть пострадавшие.
Крупная авария в Волгограде: столкнулись три машины и фура.
- В больницу с места аварии увезли двух водителей - из «Рено Дастер» и грузовика, - только смогли сообщить «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона.
На месте следователи и гаишники разбираются в обстоятельствах ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
На месте работает также следственно-оперативная группа полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU