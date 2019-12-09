2019-12-09T18:45:10+03:00
Происшествия

На третьей продольной в Волгограде столкнулись три машины и фура: двое в больнице

У поселка Водстрой собирается пробка [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Грузовик и "Рено" столкнулись лоб в лоб. Оба водителя травмированы.Грузовик и "Рено" столкнулись лоб в лоб. Оба водителя травмированы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Если вы вечером, 9 декабря, собираетесь ехать по Третьей продольной магистрали Волгограда, будьте готовы застрять в пробке. Перед поселком Водстрой большая авария: столкнулись сразу четыре машины.

Водителя внедорожника доставали из покореженной машины спасатели. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водителя внедорожника доставали из покореженной машины спасатели.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Случилось это примерно в семь вечера в балке перед подъемом к Водстрою. В обстоятельствах массового ДТП сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Известно лишь то, что помяты четыре машины - «пятнашка», «Фольксваген», «Рено Дастер» и фура. Причем сильнее всех пострадали «Рено» и длинномер - они врезались на скорости буквально лоб в лоб. От внедорожника осталась лишь груда металла. Сильно пострадала и кабина грузовика.

Авария произошла в балке перед Водствроем. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла в балке перед Водствроем.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Есть пострадавшие.

Крупная авария в Волгограде: столкнулись три машины и фура.

- В больницу с места аварии увезли двух водителей - из «Рено Дастер» и грузовика, - только смогли сообщить «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона.

На месте следователи и гаишники разбираются в обстоятельствах ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте следователи и гаишники разбираются в обстоятельствах ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте работает также следственно-оперативная группа полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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