В Волгоградской области дорогу между райцентрами перекрыли на зиму

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-09T17:57:04+03:00

Дорогу перекроют, чтобы машины не попадали там в снежные заметы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Машины не будут пускать по "грунтовке" между Рудней и Даниловкой

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В Волгоградской области одну из автодорог решили на зиму перекрыть для транспорта. Речь идет о дороге, соединяющей 18 ОП РЗ 18К-29 «Рудня – Даниловка», которая соединяет в Даниловский и Руднянский районы. Такое решение опубликовано на страничке регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства.

Дело в том, что дорога это в основном грунтовая и пролегает по степям. Зимой здесь вовсю гуляет ветер и на пути постоянно образовываются непроездные переметы снега.

- Чтобы водители не попадали этой зимой в снежные заносы, по согласованию с администрациями Даниловского и Руднянского районов Волгоградской области и решили ввести временное ограничение для движения транспортных средств по участку (км 23+000 – км 56+100), - уточняют в региональном комитете.

Ограничения вводятся, напомним, на зимний период. Водителей просят объезжать данный участок по дорогам «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)», «Михайловка (км 29,4) – Даниловка – Котово» и «Подъезд от автомобильной дороги «Михайловка (км 29,4) - Даниловка - Котово» к п.г.т.Даниловка».

ИСТОЧНИК KP.RU