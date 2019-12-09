В Волгоградской области дорогу между райцентрами перекрыли на зиму
В Волгоградской области одну из автодорог решили на зиму перекрыть для транспорта. Речь идет о дороге, соединяющей 18 ОП РЗ 18К-29 «Рудня – Даниловка», которая соединяет в Даниловский и Руднянский районы. Такое решение опубликовано на страничке регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства.
Дело в том, что дорога это в основном грунтовая и пролегает по степям. Зимой здесь вовсю гуляет ветер и на пути постоянно образовываются непроездные переметы снега.
- Чтобы водители не попадали этой зимой в снежные заносы, по согласованию с администрациями Даниловского и Руднянского районов Волгоградской области и решили ввести временное ограничение для движения транспортных средств по участку (км 23+000 – км 56+100), - уточняют в региональном комитете.
Ограничения вводятся, напомним, на зимний период. Водителей просят объезжать данный участок по дорогам «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)», «Михайловка (км 29,4) – Даниловка – Котово» и «Подъезд от автомобильной дороги «Михайловка (км 29,4) - Даниловка - Котово» к п.г.т.Даниловка».
ИСТОЧНИК KP.RU