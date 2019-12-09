На мемориале под Астраханью погас вечный огонь

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-09T17:34:48+03:00

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В воскресенье 8 декабря в соцсетях города Ахтубинск Астраханской области кто-то разместил фотографию вечного огня… без огня. И тут же комментаторы взорвались обсуждением и предположениями, почему же потух вечный огонь на мемориале славы. Появилась даже версия, что власти города задолжали газовщикам и те ограничили подачу голубого топлива. Ох, что началось…

В администрации Ахтубинска решили прояснить ситуацию и опровергнуть домыслы «диванных экспертов».

- Администрация МО «Город Ахтубинск» и АО «Газпром газораспределение Ахстрахань» ежегодно заключают контракт на обслуживание объекта «Вечный огонь» по улице Шубина. Власти следят за состоянием объекта ежедневно. Периодически, после дождя или снегопада, а также из-за действий вандалов, система дает сбой. Тогда администрация заявку в ахтубинскую ремонтно-эксплуатационную службу, которая оперативно восстанавливает его работу. Это и произошло 8 декабря, - разъясняют астраханцам власть имущие. Добавляя, что за потребленный объем газа мэрия рассчитывается ежемесячно на основании показаний счетчика.

ИСТОЧНИК KP.RU