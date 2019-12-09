Волгоградскую область будут охранять бронемашины «Тигры-М»
В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, прибыли несколько новейших машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М». Военнослужащие приступили к их освоению.
- Новые бронемашины - усовершенствованные по последнему слову техники. Они оснащены спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями и обеспечивают надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами. Новое телекоммуникационное оборудование обеспечивает защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке, при этом нет необходимости развертывать оборудование, - рассказывают о новинках «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.
Рабочие места командира и членов экипажа полностью автоматизированны. В машине есть даже автономные источники питания и системы жизнеобеспечения.
- Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью: кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате, - добавляют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU