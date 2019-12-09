2019-12-09T17:12:27+03:00
Политика

Волгоградскую область будут охранять бронемашины «Тигры-М»

Мотострелки сейчас осваивают новую технику
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
Изменить размер текста:

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, прибыли несколько новейших машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М». Военнослужащие приступили к их освоению.

- Новые бронемашины - усовершенствованные по последнему слову техники. Они оснащены спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями и обеспечивают надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами. Новое телекоммуникационное оборудование обеспечивает защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке, при этом нет необходимости развертывать оборудование, - рассказывают о новинках «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Рабочие места командира и членов экипажа полностью автоматизированны. В машине есть даже автономные источники питания и системы жизнеобеспечения.

- Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью: кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде выпустили больше 10 миллионов мальков ценной рыбы
В Советском районе поставят новую елку за 1,4 миллиона
На третьей продольной в Волгограде столкнулись три машины и фура: двое в больнице
В Волгоградской области дорогу между райцентрами перекрыли на зиму
На мемориале под Астраханью погас вечный огонь
Под Волгоградом нашли тело пенсионера-рыбака
Спартановка в Волгограде до утра осталась без горячей воды и тепла
Возле Михайловки обновили два ГТС на прудах, защищающих от наводнения
В Волжском отправили в колонию наркодилеров, у которых изъяли зелья на 45 миллионов
Мы за ЗОЖ: Волгоградская область попала в ТОП-10 регионов, где не пьют и не курят
Уже 30 бизнесменов Волгограда решили поучаствовать в конкурсе новогодних фотозон
Волгоградцы стали все чаще болеть ОРВИ и гриппом