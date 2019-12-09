Волгоградскую область будут охранять бронемашины «Тигры-М»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-09T17:12:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, прибыли несколько новейших машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М». Военнослужащие приступили к их освоению.

- Новые бронемашины - усовершенствованные по последнему слову техники. Они оснащены спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями и обеспечивают надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами. Новое телекоммуникационное оборудование обеспечивает защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке, при этом нет необходимости развертывать оборудование, - рассказывают о новинках «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Рабочие места командира и членов экипажа полностью автоматизированны. В машине есть даже автономные источники питания и системы жизнеобеспечения.

- Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью: кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU