Под Волгоградом нашли тело пенсионера-рыбака

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-09T16:43:17+03:00

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Не успел лед появиться на прудах и озерах, как любители зимней рыбалки вереницами потянулись к водоемам. Вот только не все из них учли, что морозы еще не лютуют и лед не крепкий - отсюда и сколько трагедий. так, 7 декабря в волгоградском водохранилище в трех метрах от берега обнаружили труп мужчины. Как позже установили правоохранители, тело принадлежит 71-летнему жителю поселка Быково. Пенсионер отправился на рыбалку и пропал. Оказалось, утонул.

А сегодня, 9 декабря, печальное известие пришло из Астраханской области. Там тоже утонул рыбак.

- Утром 8 декабря 51-летний чабан отправился на рыбалку на ильмен «Хаитка». Ступил на тонкий лед и упал в воду. Мужчина попытался самостоятельно выбраться, но не смог. Не добравшись до берега, мужчина скончался на льду от переохлаждения, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

По данному факту следователи организовали проверку.

Как показывает практика, чаще всего гибнут рыбаки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и не соблюдают элементарные правила поведения на воде. Сейчас, температура воды составляет всего 3 градуса. Если человек окажется в такой холодной воде, при отсутствии подготовки, смерть может наступить уже через 15 минут. В МЧС настоятельно не рекомендуют сейчас выходить на водоёмы и использовать пласредства. Будьте осторожны. Берегите свою жизнь, помните, что она у Вас одна!

ИСТОЧНИК KP.RU