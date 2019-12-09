Спартановка в Волгограде до утра осталась без горячей воды и тепла

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-09T17:39:55+03:00

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После серьезной аварии на старой магистральной теплотрассе, от которой запитана вся Спартановка, власти решили больше не рисковать. Ночью 5 декабря, залатав поврежденный участок, решили, дабы ЧП не повторилось, заменить все 20 погонных метров ветхой трубы. Сегодня, 9 декабря, для проведения ремонтных работ вновь перекрыли подачу ресурсов (тепла и горячей воды) жителям Спартановки.

Напомним, труба, о которой идет речь проложена была сорок лет назад. Ее диаметр - 377 мм - такие сегодня нигде не делают. Потому много лет ее лишь латали, пока она не стала, как решето. Администрация Волгограда поручила «Концессии теплоснабжения» заменить весь аварийный участок.

- Коммунальщики дождались, когда в Волгограде установилась плюсовая температура, и 9 декабря в 15.00 приступили к работам. Несколько многоквартирных домов вынужденно отключили от подачи теплоносителя, - поясняют в «Концессии теплоснабжения». - Чтобы оперативно провести ремонт, задействовано несколько бригад и тяжелая техника.

Вернуть тепло в дома обещают к утру 10 декабря. «Концессии теплоснабжения» приносят извинения за возникшие неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU