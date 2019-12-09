Возле Михайловки обновили два ГТС на прудах, защищающих от наводнения

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-09T15:22:37+03:00

Еще пять гидросооружений отремонтируют в Волгоградской области до конца 2019-го

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После того, как весной 2018-го большая вода затопила 31 населенный пункт в Волгоградской области, власти решили перейти к решительным мерам в обновлении гидротехнических сооружений. И уже в 2019-м под капремонт попали пять ГТС в Палласовском, Кумылженском, Городищенском, Суровикинском, Октябрьском районах, и еще два - в Михайловке. Здесь полностью восстановили работу ГТС на прудах Бычий и Новый вблизи хутора Секачи.

В советские времена эти сооружения и создавались, чтобы уберечь волгоградцев от большой воды в весеннее половодье, а также из прудов брали воды для сельхознужд. С годами эта «экосистема» заилилась, заросла и обветшала. Эти ГТС включили в перечень первоочередных на ремонт. Деньги выделили из госбюджета в рамках программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации».

- Подрядчик привел в порядок основные элементы сифонов, ледозащитные сооружения, восстановили геометрические параметры плотин. Также отремонтировали водосбросные сооружения, заменили поврежденные коррозией трубы, - уточняют в облкомприроде.

И напоминают, что за последние 5 лет в регионе капитально отремонтировали почти 30 защитных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU