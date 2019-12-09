В Волжском отправили в колонию наркодилеров, у которых изъяли зелья на 45 миллионов

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-09T14:17:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волжском суде коллегия присяжных заседателей вынесла жесткий вердикт членам организованной группировки, которые распространяли в регионе наркотики. Торговали «синтетикой, крупными партиями. Всего в ОПГ было задействовано 4 человека. Один занимал «должность» межрегионального курьера - он получат оптовые партии синтетического наркотика, фасовал и привозил в Волгоград и Волгоградскую область из других регионов. Трое его помощников занимались розничной закладкой наркотических средств. Был еще пятый соучастник - девушка. Ее уголовное дело ранее выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, постановлен обвинительный приговор.

Эти дилеры успели поработать с января по июль 2018 года. Когда их поймали, у них изъяли порядка 10 кило синтетических наркотиков, продажная стоимость которых превышает 45 миллионов рублей.

- Присяжные признали виновными всех членов ОПГ, и только одну - заслуживающую снисхождения. На основании вердикта присяжных заседателей Волжский горсуд с учетом роли каждого приговорил их к колонии на сроки от 7 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU