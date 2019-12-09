2019-12-09T13:50:17+03:00
Общество

Мы за ЗОЖ: Волгоградская область попала в ТОП-10 регионов, где не пьют и не курят

Волгоградцы постепенно избавляются от вредных привычек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Молодежь выбирает ЗОЖ!Молодежь выбирает ЗОЖ!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Жить нынче дорого и вредно, так что нечего еще усугублять ее вредными привычками - так решила волгоградская молодежь, и вместо сигарет выбирает ЗОЖ. Да, здоровый образ жизни становится в Волгоградской области модным. И это не пустая фраза из «одноименной» песни Сергея Шнурова, это статистика, которую приводят эксперты РИА. Они подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек. И Волгоградская область - в «десятке» самых непьющих и не курящих.

- Данные брали за 2018 год. При расчете учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Чем выше итоговый балл у региона, тем меньше там вредных привычек, - поясняют составители рейтинга.

Волгоградская область в этом рейтинге - шестая! Мы уступили только Северному Кавказу (где традиционно меньше пьют и больше занимаются спортом). первая «пятерка» выглядит так - Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия - Алания.

Кстати, год назад Волгоградская область в таком же рейтинге была на 10 месте. То есть за год показатели улучшились на 4 позиции. При этом эксперты отмечают, что молодое поколение стало меньше курить.

В «десятку» с волгоградцами также попали Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область. Аутсайдерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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