Уже 30 бизнесменов Волгограда решили поучаствовать в конкурсе новогодних фотозон

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-09T13:25:39+03:00

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Новый год к нам мчится… Волгоград постепенно преображается к празднику: кое-где уже сияют наряженные елки, на улицах появляются красочные гирлянды, а в магазинах - новогодние витрины. Каждый бизнесмен стремится сделать фотозону как можно интереснее. Вот в мэрии и решили провести городской конкурс зимних фотозон «Наполни праздник чудесами». И за неделю организаторам поступило уже более 30 заявок.

- Оригинальные новогодние инсталляции будут выставлены 4 января в парке Царицынский возле интерактивного музея «Россия – моя история». В этот же день жюри назовет имена победителей городского конкурса-фестиваля, - сообщают в мэрии Волгограда.

И напоминают, что победителей будут определять в двух номинация - «Новогодняя гостиная» или «Зимняя сказка».

- Это должны быть оригинальные новогодние инсталляции на зимнюю, новогоднюю или сказочную тематику. Главные критерии, по которым жюри будет отбирать лучшие: комплексный подход к оформлению объекта с учетом эстетического вида всех сторон, создание ярких новогодних инсталляций, использование объемных объектов, применение нестандартных творческих и технических решений при оформлении фотозоны, - отмечают в администрации.

Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, в каждой номинации будут награждены дипломами и сувенирами.

ВАЖНО!

Заявки на участие в городском конкурсе-фестивале зимних фотозон надо предоставить в управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19, каб. 222, телефон 8 (8442) 30-13-93

ИСТОЧНИК KP.RU