Волгоградцы стали все чаще болеть ОРВИ и гриппом
В Волгограде десять дней назад началась календарная зима. Но на улице вместо снега и сугробов – слякоть и грязь. Уже по традиции декабрь – теплый. И это, к сожалению, прекрасные условия для распространения вирусов и простуды.
Как сообщил губернатор Волгоградской области на оперативном совещании, эпидпорог по гриппу и ОРВИ в регионе не превышен. Но болеет стали чаще. За неделю заболевших стало на 9,3 процента больше.
Чиновники надеются, что эпидемии в этом году не будет или она будет на низком уровне. Ведь привились от гриппа 46,4 процента населения. А это больше, чем в 2018 году.
Чтобы вирусы не распространялись, необходимо принять элементарные меры. Например, в детских садах и школах должна быть комфортная температура, нужно, чтобы в аптечках были необходимые препараты. Также на случай эпидемии стоит создать дополнительные койки в стационарах.
ИСТОЧНИК KP.RU