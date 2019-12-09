В Волгограде из-за неправильно припаркованного автомобиля встали трамваи

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-09T11:44:58+03:00

Водитель подошел через десять минут и переставил машину в другое место.

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Интернет изобилует роликами про то, как оттаскивают машины с трамвайных путей: девушки оставляют свои «ласточки» там, где в голову взбредет. Из-за этого останавливается движение. Зачастую, авто приходится переносить на руках. В этот понедельник трамвай застрял на Каче в Дзержинском районе. Водитель оставил возле рельсов свой «Мерседес». Вагоны не смогли проехать в сторону Детского центра.

Водителя ждали десять минут. К счастью, мужчина подошел и отогнал свою машину подальше от этого места. Движение возобновилось. За это время пробка не успела образоваться, так что небольшое отставание от графика очень быстро нагнали.

Пока неизвестно, будет ли "Метроэлектротранс" подавать на водителя в суд за компенсацией простоя. Задержка была совсем не большой. Но в практике МУПа есть такие случаи, когда юристы взыскивали через суд суммы за простой.

ИСТОЧНИК KP.RU