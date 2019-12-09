2019-12-09T11:03:08+03:00
Происшествия

Бездомные собаки покусали школьницу, когда она гуляла на улице

В Волгограде животные также набросились на взрослого мужчину
Екатерина МАЛИНИНА
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Бродячие животные нападают на прохожих.Бродячие животные нападают на прохожих.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Проблему огромного количества бездомных собак на улице надо решать. Животные собираются в стаи, нападают на людей. Многие боятся идти на прогулку с детьми. И страх рождается не на пустом месте. 8 декабря во Фролово дворняжка покусала 13-летнюю девочку. Она обратилась в больницу с укушенной раной левой голени. Ребенку поставили укол против столбняка и начали курс прививок от бешенства. Состояние школьницы удовлетворительное.

Еще одна жертва агрессивных животных – в Волгограде на улице Репина. 31-летний мужчина выугливал своего пса у себя во дворе. На домашнее животное накинулась свора собак. Волгоградец пытался защитить питомца и получил множественные раны: искусали все ноги.

И это не единственные жертвы. Несколько дней назад беспризорный алабай набросился на маленькую собачку, вспорол ей живот и откусил защищавшей любимца женщине палец. Волгоградка попала в больницу.

Жалобы от волгоградцев на бездомных животных поступают со всех районов не только города, но и области. И стерилизация и чипирование пока проблемы не решает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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