Пьяная мать не заметила, как ее 11-месячный сын выполз на улицу и умер от холода

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-09T10:15:28+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в городе Суровикино. В одном из дворов райцентра нашли мертвого младенца. 11-месячный малыш умер на улице от переохлаждения.

Вечером 7 декабря его 25-летняя мать, которая одна воспитывает маленького сына и двух дочек 3 и 7 лет, принимала гостей. Всю ночь компания пила, веселилась, только под утро народ разошелся, а мамашка легла отдыхать. Скорее всего, мальчик утром проснулся, выбрался из кроватки и отправился исследовать мир. Непоседливый малыш выполз из дома через входную дверь. Он сумел отдалиться от крыльца на два метра, а вот обратно попасть не смог. Ребенок замерз на улице.

- Сейчас СУ СК по Волгоградской области изучает все обстоятельства ЧП. Предстоит узнать причину смерти младенца, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Старших девочек у женщины забрали - у детей высокая температура. Сейчас они в больнице на обследовании и лечении. На учете волгоградка не состояла. Но детям внимание особо не уделяла.

В ближайшее время следователи примут процессуальное решение: возбуждать уголовное дело или нет. Если да – то матери предстоит ответить за гибель маленького сына.

ИСТОЧНИК KP.RU