2019-12-09T09:33:18+03:00
Происшествия

В Волгограде насмерть сбили 23-летнего парня

Молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" доставила пострадавших в больницы."Скорая" доставила пострадавших в больницы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Каждый день машины сбивают несколько человек. Причем в большинстве случаев пешеходы сами виноваты в ДТП – они игнорируют переходы и светофоры, а идут, как вздумается. В Волгограде на подъеме на СХИ произошло ЧП. 8 декабря там сбили насмерть человека.

23-летний парень решил сократить дорогу до дома и решил перебежать оживленную проезжую часть напрямик. На другую сторону он не добрался. Его сбил «ВАЗ 21140». 36-летний водитель слишком поздно заметил человека. Он затормозил, но удар все равно был очень сильным. Молодой человек погиб на месте.

В Волжском в 1-20 ночи 30-летний волжанин на «семерке» не увидел лежащего на проезжей части 45-летнего мужчину. Он наехал на него в тумане. Мужчину отвезли в больницу на «скорой».

Оказалась под колесами машины и 81-летняя бабушка. Она решила пеерйти улицу Некрасова в Камышине. Шла в нескольких метрах от зебры. Ее сбила «Газель». 27-летний водитель избежать ДТП, но старушку все равно задел. Пенсионерку доставили в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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