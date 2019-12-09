Один человек погиб, пятеро пострадали: под Камышином водитель на БМВ вылетел на встречку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-09T09:14:09+03:00

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Аварияв Камышинском районе проихошла днем в воскресенье, 8 декабря. 34-летний водитель на «БМВ» летел в сторону Волгограда. Он решил обогнать тихохода и выехал на встречную полосу. Видимость на дороге была плохой. Но волгоградца это не смутило. Он не рассчитал расстояние до встречного авто и не успел вернуться на свою полосу. В результате водитель сначала столкнулся с «Тойотой», за рулем которого был 35-летней, а затем и едущим за ним Ниссаном. В результате ДТП на месте аварии погиб 23-летний пассажир «Ниссана».

К 547 километру трассы «Сыхрань-Саратов-Волгоград» вызвали «скорую». Несколько машин отвезли пострадавших в ЦРБ Камышина. У нескольких госпитализированных состояние тяжелое.

В больницу попали 31-летний водитель «Ниссана», его пассажиры: 17-летняя и 20-летняя девушки, водитель БМВ и его 28-летняя пассажирка.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии. Причиной ДТП стал рискованный маневр.

ИСТОЧНИК KP.RU