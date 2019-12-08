2019-12-08T16:38:34+03:00
Общество

В Волгограде выбирают подрядчиков для ремонта дорог в 2020 году

Всего планируется обновить около 30 улиц
Юлия Данильченко
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Власти Волгограда выбирают подрядчиков, которые отремонтируют дороги в 2020 году. В каждом районе по несколько проблемных магистралей, требующих срочного обновления. Соответственно, и суммы контрактов идут на десятки миллионов.

В Кировском районе планируют привести в порядок улицы Минина, Розы Люксембург, Армарвирскую, Добролюбова, Гастелло. На это выделяют 54 миллиона рублей. 66 миллионов уйдет на ремонт пяти объектов в Советском районе. Это улицы Чебышева, Засекина, Калининградская, Песчанокопская, Электролесовская.

В Тракторозаводском районе – улицы имени Андреева, Грамши и переулок Войкова. В Краснооктябрьском ремонт коснется двух значимых магистралей: улицы Вершинина в границах от маршала Еременко до Репина и переулка Вязниковского (от Еременко до Ломоносова). А в Дзержинском – улицы Константина Симонова. На все эти объекты потратят около 44 миллионов рублей.

Еще 71 миллион выделили на трассы Красноармейского района. В южной части города-героя отремонтируют улицы Вучетича, Городовникова, Героев малой земли, Бахтурова и Энгельса. 68 миллионов уйдет на работы в Ворошиловском районе, где по проекту обновят улицы Елисеева, Ковровскую. Баррикадную и Рабоче-Крестьянскую. И 42 миллиона уйдет на ремонт дорог в Центральном на улицы Рокоссовского, Двинской и Ткачева.

Исполнителей выберут 19 декабря. В течение следующего года подрядчики обязуются исполнить обговоренные контракты, а потом в течение четырех лет обеспечивать гарантийный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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